Roche : Dépôt d'une demande de biosimilaire sur l'Avastin

(CercleFinance.com) - L'américain Mylan et l'indien Biocon ont annoncé lundi que la FDA avait accepté d'examiner le dossier de mise sur le marché de leur version générique de l'Avastin, l'anticancéreux vedette de Roche.



Les deux laboratoires partenaires précisent que leur demande concerne l'utilisation du biosimilaire pour le traitement du cancer colorectal, du cancer du poumon non à petites cellules, du glioblastome récurrent et du cancer du col de l'utérus.



Mylan et Biocon s'attendent à ce que la FDA rende sa décision sur une éventuelle commercialisation du médicament à la fin de l'année.



