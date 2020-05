Roche : Décès de l'ancien CEO Fritz Gerber

(CercleFinance.com) - Fritz Gerber, longtemps CEO de Roche, est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé aujourd'hui le groupe suisse.



Fretz Gerber, qui a été CEO du groupe entre 1978 et 1998 et président du conseil d'administration entre 1978 et 2001, est décédé le 10 mai, selon un communiqué de la société.



À partir de la fin des années 1970, Fritz Gerber a mené l'entreprise d'une 'situation difficile' à un 'nouveau succès', a déclaré Roche, avec des acquisitions majeures comme Genentech ou encore Boehringer Mannheim.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer