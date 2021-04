Roche : De nouveaux résultats positifs sur Ocrevus

(CercleFinance.com) - Roche a déclaré vendredi que de nouvelles données montraient que son son traitement contre la sclérose en plaques, Ocrevus, permettait de ralentir la progression de la maladie.



Selon les premiers résultats de l'étude de phase IIIb 'Ensemble', 85% des patients traités avec le médicament ne présentaient aucune activité de la maladie au bout de 48 semaines de traitement.



Ces données concernent la forme récurrente-rémittente de la SEP.



Pour ce qui concerne la forme primaire progressive de la maladie, les résultats de l'essai de phase III 'Oratorio' montrent, eux, qu'Ocrevus a ralenti de manière 'significative' l'apparition de lésions dans le cerveau dites 'T2' par rapport au placebo après 120 semaines de traitement.



Roche souligne qu'Ocrevus est devenu le médicament le plus prescrit aux Etats-Unis chez les patients récemment diagnostiqués et que plus de 200.000 personnes ont désormais reçu son traitement dans le monde.



Ces données ont été publiées en vue du congrès de l'Académie américaine de neurologie (AAN) qui se tiendra à partir de demain en mode 'virtuel'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.