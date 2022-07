Roche : Dans le vert, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de plus de 1%. UBS relève sa recommandation sur Roche de 'vente' à 'neutre' malgré un objectif de cours abaissé de 380 à 365 francs suisses, une nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse limité de 4% pour le titre du groupe de santé helvétique.



'Après la dévalorisation, la croissance faible semble désormais intégrée', juge le broker, estimant que Roche se traitant avec une décote de 15% sur le secteur, ceci 'reflète mieux son profil et le défi de développer une base de revenus de cette taille'.



