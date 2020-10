Roche : Croissance de 1% du CA à neuf mois à TCC

(CercleFinance.com) - Roche affiche au titre des neuf premiers mois de 2020, un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 5% en données publiées, à 44 milliards de francs suisses, mais en augmentation de 1% à taux de changes constants (TCC).



Toujours à TCC, le chiffre d'affaires de la division pharma a reculé de 1% malgré les médicaments lancés récemment (+35%), tandis que celui de la division diagnostics a progressé de 9%, les tests de la Covid-19 ayant été le principal contributeur de cette croissance.



Après une croissance soutenue au premier trimestre (+7%) et une baisse liée à la Covid-19 au deuxième (-4%), les ventes se sont stabilisées au troisième (+1%). Aussi les prévisions du groupe de santé suisse pour l'année 2020 sont-elles confirmées.



