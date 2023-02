Roche : Collaboration renforcée avec Janssen

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi qu'il allait étendre sa collaboration avec Janssen, la filiale biopharmaceutique de Johnson & Johnson, pour laquelle il va développer des diagnostic compagnon destinés à des thérapies ciblées.



Dans un communiqué, le géant suisse de la santé explique que la collaboration va porter sur plusieurs domaines issus de la médecine de précision, allant de l'immunohistochimie au séquençage de nouvelle génération, en passant par les tests PCR et les immunoessais.



Roche dit particulièrement s'intéresser à l'analyse et la caractérisation des tissus en vue de concevoir une nouvelle technologie d'immunohistochimie visant à identifier les patients susceptibles de bénéficier de traitements personnalisés.



