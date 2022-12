Roche : Collaboration avec Pfizer sur le Covid aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec Pfizer en vue de mieux informer les patients américains touchés par le Covid-19.



Aux termes de l'accord, le test à domicile 'Pilot Covid-19' distribué aux Etats-Unis par Roche Diagnostics intégrera désormais un QR code redirigeant les personnes testées positives vers un site de Pfizer, covid19knowmore.com, qui leur proposera des informations sur des traitements éventuels.



D'après les deux groupes, l'initiative vise à simplifier et améliorer l'accès à l'information sur le virus, alors que neuf adultes sur 10 peinent aujourd'hui à comprendre les renseignements relatifs à la santé publique en raison de l'utilisation de termes jugés trop complexes, selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC).



Roche - qui rappelle disposer d'une vingtaine de modèles de tests anti-Covid - indique avoir commercialisé 1,8 milliard de dispositifs depuis le début de la maladie.



