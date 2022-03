Roche : Christoph Franz réélu président du conseil

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les actionnaires du groupe pharmaceutique Roche, réunis mardi en assemblée générale, ont adopté l'ensemble des propositions formulées par le conseil d'administration.



Avec 98,9% des voix, Christoph Franz a ainsi été réélu au poste de président du conseil d'administration.



Outre Christoph Franz, tous les membres du conseil s'étant présentés ont été réélus pour un mandat d'un an tandis que Jemilah Mahmood, un médecin malaisien, a été nouvellement élue pour un mandat d'un an.



Les actionnaires ont par ailleurs approuvé le projet d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé, qui va passer de 9,10 à 9,30 francs suisses par action et par bon de jouissance, ce qui représente la 35ème hausse consécutive du coupon.



Face à un nombre d'infections au coronavirus toujours élevé, l'assemblée générale de Roche s'est tenue dans les locaux du siège, mais sans présence physique des actionnaires.



