Roche : Champ d'application étendu pour Ventana aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que la FDA américaine avait approuvé une extension du champ d'application de Ventana MMR RxDx, son outil de diagnostic compagnon du cancer.



L'homologation du panel concerne l'identification des patients atteints d'une tumeur solide présentant une défaillance du système de réparation de l'ADN (dMMR) éligibles à un traitement par l'immunothérapie Keytruda de Merck.



Elle porte également sur les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre caractérisé par une tumeur avec un système MMR fonctionnel susceptibles de bénéficier elles aussi d'un traitement à partir de Keytruda.



Le cancer de l'endomètre est le cancer gynécologique le plus couramment rencontré aux Etats-Unis et le quatrième type de cancer le plus répandu chez les femmes pour ce qui concerne l'Amérique du Nord.



