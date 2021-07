Roche : BTD pour un groupe rare de cancers du sang

(CercleFinance.com) - Roche annonce que Venclexta (vénétoclax) en association avec l'azacitidine a obtenu la désignation de percée thérapeutique (BTD) de la FDA des États-Unis, pour le traitement de patients adultes atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD).



Les SMD sont un groupe rare de cancers du sang qui affectent progressivement la capacité de la moelle osseuse à produire des cellules sanguines normales. Chaque année aux États-Unis, environ 10.000 personnes reçoivent un diagnostic de SMD.



Cette BTD, la sixième obtenue par Venclexta, est basée sur les résultats intermédiaires de l'étude de phase Ib M15-531 portant sur Venclexta / Venclyxto plus azacitidine chez des personnes atteintes de SMD à haut risque non traités auparavant.



