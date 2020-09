Roche : Avis positif du CHMP sur Tecentriq

(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments a recommandé l'approbation de son Tecentriq en combinaison avec Avastin pour traiter des adultes avec carcinomes hépatocellulaires avancés ou non résécables.



Sur la base de cette recommandation, une décision finale d'approbation de Tecentriq dans cette combinaison et pour cette maladie, avec les détails complets de l'indication approuvée, est attendue de la part de la Commission européenne dans un proche avenir.



