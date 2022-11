Roche : Avis positif du CHMP pour l'antigrippal Xofluza

(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a annoncé vendredi avoir adopté une opinion positive concernant l'homologation du Xofluza de Roche dans le traitement de la grippe chez les enfants âgés d'un an ou plus.



Xofluza - qui est autorisé pour la prévention de la grippe chez les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne infectée - inhibe l'endonucléase, enzyme spécifique du virus de la grippe qui participe à sa multiplication.



L'Agence européenne des médicaments recommandait jusqu'ici l'administration du chez les enfants d'âgés d'au moins 12 ans.



