Roche : Avis favorable du CHMP pour Vabysmo

(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable recommandant l'approbation de Vabysmo pour le traitement de la DMLA néovasculaire ou 'humide' et de la déficience visuelle due à l'oedème maculaire diabétique.



La recommandation du comité des médicaments à usage humain se fonde sur les résultats de quatre études de phase III, qui ont montré des gains de vision non inférieurs par rapport à l'aflibercept administré tous les deux mois.



Une décision finale d'approbation est attendue de la part de la Commission européenne dans un proche avenir. S'il est approuvé, Vabysmo offrira le premier mécanisme d'action nouveau dans ces indications dans l'UE depuis plus d'une décennie.



