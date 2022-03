Roche : Avis favorable du CHMP dans le lymphome

(CercleFinance.com) - Roche annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de sa combinaison Polivy pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) non traité auparavant.



'Polivy plus R-CHP a montré la première amélioration cliniquement significative de la survie sans progression avec une sécurité comparable chez les personnes atteintes d'un DLBCL non traité auparavant par rapport à la norme de soins depuis plus de 20 ans', souligne-t-il.



Une décision finale de la Commission européenne est attendue dans un proche avenir. Le DLBCL est la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien et on estime que 40.000 personnes en Europe sont diagnostiquées avec cette maladie chaque année.



