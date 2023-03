Roche : Avis favorable dans le lymphome aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi qu'un comité consultatif de la FDA, l'agence américaine des médicaments, avait recommandé l'homologation de son nouveau traitement contre le lymphome diffus à grandes cellules B.



Le comité s'est prononcé par 11 voix contre deux en faveur de la mise sur le marché de cette association, qui consiste à combiner deux de ses médicaments, Polivy et Rituxan, en plus de la cyclophosphamide, de la doxorubicin et de la prednisone.



La décision de la FDA est attendue d'ici au 2 avril. Si l'autorité sanitaire n'est pas tenue de suivre l'avis de ses comités d'experts, elle se fie généralement à ses opinions.



Le lymphome diffus à grandes cellules B est la forme la plus répandue de lymphome non hodgkinien, qui est une affection cancéreuse du système lymphatique.



Il est provoqué par la multiplication incontrôlée d'un sous-groupe de globules blancs du nom de lymphocytes B.



L'action Roche cotée à la Bourse de Zurich cédait 0,1% vendredi matin en dépit de l'annonce de la FDA.



