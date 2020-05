Roche : Avis favorable d'EMA pour le traitement Rozlytrek

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que le Comité de l'Agence européenne des médicaments (EMA) des médicaments à usage humain (CHMP) a adopté un avis favorable pour l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de Rozlytrek (entrectinib).



Ce traitement est destiné aux personnes ayant des tumeurs solides de fusion positives NTRK et pour les personnes ROS1 positif, le cancer du poumon non à petites cellules avancé.



Le CHMP a également recommandé Rozlytrek pour le traitement des adultes atteints ROS1 positif, le cancer avancé du poumon non à petites cellules (NSCLC) non précédemment traités avec des inhibiteurs ROS1.



' Une fois approuvé, Rozlytrek pourrait devenir le premier traitement de la tumeur agnostique de Roche en Europe ', a déclaré Levi Garraway, médecin en chef de Roche et chef du développement produit mondial.



' Sur la base des tests génomiques, Rozlytrek fournit un traitement efficace de première ligne pour de nombreuses personnes dont le cancer port fusions de gènes NTRK ou ROS1, y compris les tumeurs qui ont progressé au cerveau '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

