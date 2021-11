Roche : Autorisation conditionnelle pour Gavreto en Europe

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour Gavreto en monothérapie pour le traitement d'adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé positifs à la fusion RET.



'Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase I/II ARROW en cours, dans laquelle Gavreto a conduit à des réponses durables chez les personnes atteintes d'un CPNPC avancé à fusion RET positive', précise le groupe de santé suisse.



Blueprint Medicines et Genentech, filiale de Roche, commercialisent Gavreto aux États-Unis et Roche détient les droits exclusifs de commercialisation en dehors des États-Unis et certains territoires en Asie, dont la Chine.



