Roche : Augmentation de dividende proposée pour 2020

(CercleFinance.com) - Roche fait part d'un bénéfice par titre rapporté aux activités de base en hausse de 4% à taux de change constants (-5% en monnaies locales) au titre de 2020, à 19,16 francs suisses, niveau assez proche du consensus, et propose d'augmenter le dividende à 9,10 francs.



Le chiffre d'affaires progresse de 1% à TCC (mais recule de 5% en données brutes, à plus de 58,3 milliards de francs suisses), la croissance de 14% de la division diagnostics compensant le tassement de 2% de la division pharmaceutique.



Pour 2021, à taux de change constants, Roche anticipe une hausse du CA dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre, et une progression du bénéfice par titre rapporté aux activités de base globalement au même rythme que les ventes.



