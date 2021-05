Roche : Approbation pour Venclyxto par Bruxelles

(CercleFinance.com) - Roche annonce l'approbation, par la Commission européenne, des associations à base de Venclyxto pour les adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë nouvellement diagnostiquée qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie intensive.



Le groupe de santé suisse précise que cette approbation se fonde sur les résultats de deux études clés, qui ont montré que Venclyxto avec azacitidine réduit significativement le risque de décès de 34%, par rapport à l'azacitidine seule.



Pour mémoire, Venclexta / Venclyxto est codéveloppé par AbbVie et Roche. Il est commercialisé conjointement par AbbVie et Genentech, filiale de Roche, aux États-Unis, et commercialisé par AbbVie en dehors des États-Unis.



