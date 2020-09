Roche : Approbation par la FDA de Gavreto

(CercleFinance.com) - Roche annonce l'approbation par la FDA de Gavreto (pralsétinib) pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique positif à fusion RET.



Ce traitement a été approuvée dans le cadre du programme d'approbation accélérée de la FDA, sur la base des données de l'étude ARROW de phase I / II.



Gavreto est un traitement oral une fois par jour qui inhibe sélectivement les cancers altérés par RET. Genentech et Blueprint Medicines co-commercialiseront Gavreto aux États-Unis.



La FDA a également accordé un examen prioritaire à Gavreto pour le traitement des personnes atteintes d'un cancer médullaire médullaire à mutant RET avancé ou métastatique et d'un cancer de la thyroïde RET à fusion positive.



' L'approbation par la FDA de Gavreto pour le cancer du poumon non à petites cellules à fusion RET positive est une étape importante vers notre objectif de fournir une option de traitement efficace pour chaque personne diagnostiquée avec un cancer du poumon, aussi rare ou difficile à traiter ' a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.



