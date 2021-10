Roche : Approbation par la FDA dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la FDA américaine a approuvé Tecentriq comme traitement adjuvant, après une chirurgie et une chimiothérapie à base de platine, pour certains adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade II-IIIA.



L'approbation est basée sur une analyse intermédiaire de l'étude de phase III IMpower010, montrant que l'adjuvant Tecentriq a amélioré la survie sans maladie de plus d'un tiers dans le NSCLC PD-L1-positif de stade II-IIIA, par rapport aux meilleurs soins de soutien.



L'examen de cette demande a été mené dans le cadre de l'initiative Project Orbis de la FDA, qui fournit un cadre pour la soumission et l'examen simultanés de médicaments oncologiques avec d'autres régulateurs internationaux.



