Roche : Approbation en Chine en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Roche annonce que l'autorité de santé chinoise a approuvé son Tecentriq (atezolizumab) en combinaison avec chimiothérapie (carboplatin et etoposide) pour le traitement en première ligne de patients avec cancer du poumon à petites cellules à stade étendu.



L'approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase III ayant montré que cette combinaison aide à vivre significativement plus longtemps, comparé à une chimiothérapie seule, et réduit significativement le risque d'aggravation de la maladie ou de décès.



