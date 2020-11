Roche : Approbation de Tecentriq dans le cancer du foie

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Tecentriq en combinaison avec Avastin pour traiter les patients adultes atteints de carcinome hépatocellulaire avancé ou non-résécable n'ayant pas reçu de thérapie systémique précédente.



L'approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase III IMbrave150, publiés dans le NEJM en mai dernier, qui ont montré que cette combinaison réduit le risque de décès de 42% et celui d'aggravation de la maladie ou de décès de 41%, comparé à sorafenib.



Roche rappelle avoir un programme de développement étendu pour Tecentriq, y compris des études de phase III en cours et prévues pour différents types de cancers du poumon, de la peau, du sein ou encore gastrointestinaux et gynécologiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.