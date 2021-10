Roche : Approbation de Susvimo dans la DMLA humide

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Susvimo 100 mg/mL pour une utilisation intravitréenne via implant oculaire pour le traitement des personnes atteintes de DMLA néovasculaire (ou humide) qui ont déjà répondu à au moins deux injections anti-VEGF.



L'approbation se fonde sur l'analyse primaire de l'étude de phase III Archway, qui a montré que les patients traités par Susvimo ont obtenu et maintenu des gains de vision équivalents aux injections mensuelles de ranibizumab aux semaines 36 et 40 de traitement.



Susvimo a été généralement bien toléré, avec un profil bénéfice-risque favorable. Il sera disponible aux États-Unis dans les prochains mois et est également actuellement à l'étude pour le traitement de la DMLA humide par l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.