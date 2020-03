Roche : Approbation de la FDA pour un test

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu l'approbation de la FDA pour le test CINtec PLUS Cytologie comme le premier test de triage basé biomarqueur pour les femmes dont le cancer du col de l'utérus primaire.



Les résultats du dépistage sont positifs pour le virus du papillome humain (HPV) en utilisant le cobas® 4800 HPV.



' Le test identifie CINtec PLUS cytologiques les femmes dont les infections HPV sont les plus susceptibles d'être associés à des pré-cancers du col utérin. Il permet aux cliniciens de déterminer plus confiance que les femmes devraient être soumises à de nouvelles procédures de diagnostic immédiates, en aidant à prévenir les femmes de développer une maladie du col utérin plus avancé ' indique le groupe.



' Pour résoudre ce problème, Roche se consacre à investir dans des biomarqueurs de nouvelle génération qui permettront de faire progresser de manière significative les stratégies de dépistage et de soutenir les efforts mondiaux pour éradiquer cette maladie ' a déclaré Thomas Schinecker, chef de la direction, Roche Diagnostics.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer