Roche : Approbation de Bruxelles dans le NMOSD

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Enspryng comme premier et unique traitement sous-cutané à domicile pour le trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) chez les adultes et adolescents d'au moins 12 ans.



Cette décision s'appuie sur des études de phase III, qui ont démontré qu'Enspryng a considérablement réduit le nombre et la gravité des rechutes chez les personnes atteintes de NMOSD séropositives pour l'AQP4-IgG (anti- anticorps aquaporine-4).



'Enspryng peut être utilisé en monothérapie ou en association avec un traitement immunosuppresseur pour réduire les rechutes et prévenir l'invalidité permanente', précise le groupe de santé helvétique.



