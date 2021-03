Roche : Approbation de Bruxelles dans la SMA

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Evrysdi pour le traitement de l'atrophie musculaire spinale (SMA) 5q chez les patients de deux mois d'âge et plus, avec un diagnostic clinique de SMA de type 1, 2 ou 3 ou avec une à quatre copies de SMN2.



'La SMA est l'une des principales causes génétiques de décès chez les nourrissons et la SMA 5q est la forme la plus courante de la maladie', souligne le groupe suisse, qui pointe des besoins non satisfaits importants qui subsistent, en particulier chez les adultes.



La décision de Bruxelles fait suite à une recommandation positive du CHMP en février 2021, deux essais cliniques pivots ayant montré qu'Evrysdi a prouvé son efficacité chez les adultes, les enfants et les bébés de deux mois et plus.



