Roche : Approbation d'urgence de la FDA au test Covid-19

(CercleFinance.com) - Le test de Roche conçu pour aider à déterminer si les patients ont été exposés au virus Covid-19 a obtenu l'autorisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré le fabricant suisse de médicaments.



La haute spécificité de ce test permet de déterminer si un patient a développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2, ou le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, a indiqué le groupe dans un communiqué.



Roche a déjà commencé à expédier le test aux laboratoires et augmentera sa capacité de production à des millions à deux chiffres par mois, a rajouté le groupe.



Le test est disponible sur ses analyseurs 'cobas', largement disponibles dans le monde entier.



