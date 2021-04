Roche : Approbation d'une demande pour Xolair par la FDA

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA a approuvé sa demande supplémentaire de licence biologique pour Xolair (omalizumab) en seringue préremplie pour l'auto-injection dans toutes les indications approuvées aux États-Unis.



Xolair est le seul produit biologique approuvé par la FDA conçu pour cibler et bloquer l'immunoglobuline E (IgE) pour le traitement de l'asthme allergique persistant modéré à grave, de l'urticaire idiopathique chronique et des polypes nasaux.



Aux États-Unis, Genentech, filiale de Roche, et Novartis Pharmaceuticals travaillent ensemble pour développer et co-promouvoir Xolair. Environ 460.000 patients ont été traités dans le pays avec Xolair depuis son approbation initiale en 2003.



