Roche : Accord pour l'acquisition de GenMark Diagnostics

(CercleFinance.com) - Roche et GenMark Diagnostics annoncent un accord définitif par lequel le groupe suisse va acquérir GenMark au prix de 24,05 dollars par action, dans une transaction uniquement en numéraire et valorisée environ 1,8 milliard de dollars sur une base pleinement diluée.



GenMark fournit des tests de diagnostic moléculaire conçus pour détecter de multiples agents pathogènes à partir d'un échantillon unique du patient. Il renforcera donc l'offre diagnostique de Roche en tests de maladies infectieuses.



Soumise aux conditions usuelles, dont l'apport d'une majorité d'actions GenMark à l'OPA que doit lancer Roche et l'expiration de la période d'attente exigée par la réglementation antitrust, la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.