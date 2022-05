Roche : Accord de recherche avec l'américain Harpoon

(CercleFinance.com) - Harpoon Therapeutics, une société biotechnologique de San Francisco, a annoncé lundi la signature d'un accord de recherche avec le géant pharmaceutique suisse Roche.



Aux termes de l'accord, Roche fournira à Harpoon son immunothérapie Tecentriq dans le cadre d'un programme d'essais cliniques concernant HPN328, le candidat le plus avancé de l'entreprise californienne.



L'objectif est d'évaluer l'efficacité d'une combinaison des deux molécules dans le traitement des tumeurs solides, en particulier le cancer non à petites cellules.



Ces études cliniques seront sponsorisées par Harpoon, Roche se contentant de fournir la société en atezolizumab.



