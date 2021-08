Roche : Accord de licence avec l'américain Shape

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies américaine Shape Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec le géant biopharmaceutique suisse Roche.



Cette collaboration stratégique pourrait permettre à Roche de développer et de commercialiser des thérapies géniques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou d'autres maladies rares.



Aux termes de l'accord, Shape conduira les activités de recherche pré-clinique en vue d'identifier les médicaments candidats potentiels à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.



Shape conçoit des thérapies ciblées sur l'ARN, avec notamment sa technologie d'édition d'ARN de précision RNAfix, qui utilise l'adénosine désaminase endogène agissant sur l'ARN (ADAR) et AAVid, une plateforme de virus adéno-associé (AAV) produisant des AAV hautement spécifiques et tropiques pour les tissus.



