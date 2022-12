Roche : Accord de collaboration avec Replimune dans le cancer

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie américaine Replimune a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec Roche portant sur le développement de nouveaux traitements du cancer colorectal et du cancer du foie.



Plus précisément, les deux partenaires comptent travailler ensemble sur la mise au point d'un traitement de troisième ligne du cancer colorectal et de traitements de première et deuxième lignes dans le carcinome hépatocellulaire.



Aux termes de l'accord, les deux groupes partageront les coûts du projet, qui consistera à associer deux anticancéreux de Roche (Tecentriq et Avastin) aux programmes RP2 et RP3 actuellement conduits par Replimune.



Une trentaine de patients devraient être recrutés dans le cadre de chaque cohorte.



C'est Replimune qui sera chargé de l'organisation opérationnelle des essais cliniques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.