Roche : Accord avec Novocure pour un essai clinique

(CercleFinance.com) - Novocure a annoncé avoir signé un accord de collaboration d'essai clinique avec Roche. Cet accord va permettre de développer les champs de traitement electriques alternatifs (Tumor Treating Fields, TTFields) en conjonction avec la thérapie anti-PD-L1 de Roche, l'atézolizumab, pour l'adénocarcinome ductal du pancréas métastatique.



L'adénocarcinome ductal du pancréas est le type le plus commun de cancer du pancréas et représente entre 85% et 95% de toutes les tumeurs pancréatiques.

' L'adénocarcinome ductal du pancréas est hautement résistant aux thérapies actuelles, avec un taux de survie globale à 5 ans d'à peine 7,2% ' indique le groupe.



' Notre essai pilote de phase 2 avec Roche étudiera la capacité des TTFields associés à l'atézolizumab à améliorer les résultats cliniques pour les patients atteints de cette maladie mortelle.' a déclaré William Doyle, président du conseil de Novocure.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.