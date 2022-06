Roche : A reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de FDA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le cobas SARS-CoV-2 Duo à utiliser sur systèmes cobas 6800/8800 entièrement automatisés, élargissant le portefeuille Roche COVID-19.



Il s'agit du premier test RT-PCR automatisé en temps réel pour la détection qualitative et quantitative in vitro de l'ARN du SRAS-CoV-2 dans des échantillons d'écouvillons nasaux et nasopharyngés.



' Avec le test SARS-CoV-2 Duo, nous sommes désormais en mesure de détecter le virus COVID-19 et de mesurer simultanément la charge virale chez un individu ', a déclaré Thomas Schinecker , PDG de Roche Diagnostics.



