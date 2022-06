Roche : A conclu un accord mondial avec Repare Therapeutics

(CercleFinance.com) - Repare Therapeutics, une société leader en oncologie de précision au stade clinique, a annoncé avoir conclu un accord mondial de licence et de collaboration avec Roche.



L'accord porte sur le développement et la commercialisation du camonsertib (également connu sous le nom de RP-3500), une petite molécule orale inhibitrice de l'ATR (Ataxie-Télangiectasie et protéine kinase liée à Rad3) pour le traitement des tumeurs présentant des altérations génomiques létales synthétiques spécifiques, notamment celles du gène ATM (Ataxie-Télangiectasie kinase mutée).



Dans le cadre de cette collaboration, Roche assumera le développement du camonsertib avec la possibilité d'étendre le développement à d'autres tumeurs et à de multiples études de combinaison.



'Le camonsertib a le potentiel d'aider les patients atteints de cancer dans de nombreuses tumeurs solides, en monothérapie et éventuellement en association avec d'autres agents', a déclaré Kim Seth, Ph.D., vice-président exécutif et responsable du développement commercial et institutionnel chez Repare.



'Roche est enthousiasmé par le domaine émergent de la réponse aux dommages de l'ADN, qui représente une nouvelle approche prometteuse de l'oncologie de précision', a déclaré James Sabry, M.D., Ph.D., Global Head of Pharma Partnering, Roche.



