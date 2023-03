Richemont : Vers une cotation secondaire à Johannesbourg

(CercleFinance.com) - Richemont a annoncé vendredi son intention de demander une cotation secondaire à la Bourse de Johannesbourg, en plus de celle de Zurich, qui est aujourd'hui son son premier marché de cotation.



Le géant du luxe, qui détient notamment les marques Cartier et Van Cleef & Arpels, explique qu'il prévoit de mettre fin au programme de 'certificats représentatifs de titres' qui étaient jusqu'ici négociés en Afrique du Sud.



A lieu de cela, Richemont compte faire de Johannesburg son deuxième marché de cotation en permettant aux investisseurs d'accéder à ses actions 'A', sur la base d'une action proposée pour dix certificats précédemment détenus.



Le groupe explique que cette nouvelle structure va permettre de favoriser les échanges transfrontaliers de ses tires, tout en réduisant la complexité administrative qui caractérisait le précédent mécanisme.



Pour mémoire, Richemont a été créé en 1988 par l'homme d'affaires sud-africain Johann Rupert, qui l'a dirigé de 2003 à 2004 puis entre 2010 et 2013. Il en est aujourd'hui le président du conseil d'administration.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.