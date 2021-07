Richemont : Ventes en hausse de 129% à 4 397 ME au 30 juin

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un fort démarrage de l'exercice avec des ventes en hausse de 129% à 4 397 millions d'euros pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021 à taux de change constants et de 121% à taux de change réels par rapport au 1er trimestre 2020.



Les ventes sont en hausse à trois chiffres dans presque toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Les Maisons de Joaillerie et des Horlogers spécialisés affichent une croissance des ventes de 142% et 143%, respectivement, à taux de change constants, et de 132% et 136%, respectivement, à taux de change réels.



Par rapport au premier trimestre clos le 30 juin 2019, le chiffre d'affaires est en progression de 22% à taux de change constants (+18% à taux de change réels). La croissance vient des Maisons de Joaillerie avec une progression +43% (+38% à taux constant et réel).



Par zone géographique, la progression par rapport au 1er trimestre 2019 ressort à +40% sur la zone Asie Pacifique et +47% sur les USA.



' Ces performances préparent à une moisson pour l'ensemble des acteurs du luxe qui publieront simultanément pour le 1er semestre CA et résultats qui devraient dépasser les attentes ' indique Invest Securities.



