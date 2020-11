Richemont : Partenariat stratégique avec Alibaba et Farfetch

(CercleFinance.com) - Richemont, Farfetch et Alibaba Group ont annoncé un partenariat stratégique mondial visant à fournir aux marques de luxe un meilleur accès au marché chinois ainsi qu'une accélération de la numérisation de l'industrie mondiale du luxe.



Alibaba va en particulier lancer les chaînes de shopping de luxe Farfetch sur Tmall Luxury Pavilion et Luxury Soho investira également dans la nouvelle entreprise commune Farfetch China et dans Farfetch Limited.



Richemont investira dans la nouvelle entreprise commune Farfetch China et dans Farfetch Limited. Le groupe va explorer également d'autres possibilités de travailler en étroite collaboration avec Farfetch.



