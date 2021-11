Richemont : Le titre progresse, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Richemont signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI mercredi à la Bourse de Zurich suite à un relèvement de recommandation de Stifel.



La banque d'investissement américaine indique être passée de 'conserver' à 'achat' sur l'action du groupe de luxe suisse, avec un objectif de cours porté de 345 à 400 francs.



Dans sa note, Stifel justifie son relèvement par les résultats semestriels bien meilleurs que prévu dévoilés par le groupe la semaine dernière.



S'il reconnaît que le cours de Bourse a fortement progressé lors du mois écoulé, l'intermédiaire financier estime que ces performances, tout comme les projets avec Farfetch autour d'YNAP, le poussent à changer son fusil d'épaule.



La banque d'affaire souligne par ailleurs qu'avec ses métiers dans la joaillerie et l'horlogerie, Richemont coche 'toutes les cases' pour les investisseurs souhaitant se positionner sur le long terme.



Peu avant 14h30, Richemont progressait de 0,7% tandis que le SMI avançait de 0,1%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.