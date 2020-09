Richemont : Envisage une structure simplifiée

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Compagnie Financière Richemont annonce son intention d'étudier la possibilité de livrer des actions Richemont A aux détenteurs de certificats de dépôt sud-africains, annulant ainsi le programme de certificats de dépôt de la Société en Afrique du Sud.



' La structure simplifiée envisagée vise à réduire la complexité administrative et à faciliter les échanges transfrontaliers des actions Richemont A entre les investisseurs de la SIX Swiss Exchange et de la Johannesburg Stock Exchange ' indique le groupe.



Le Conseil a pris la décision de reporter temporairement l'émission de bons de souscription dans le cadre du programme de fidélisation proposé, afin d'étudier l'impact éventuel de ce changement envisagé sur les échanges transfrontaliers.



Le Conseil soumettra une proposition révisée à ce sujet lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra plus tard cette année.



