Richemont : Entouré après son CA du 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Richemont bondit de près de 9% à Zurich après la publication par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires de 5,66 milliards d'euros pour son troisième trimestre comptable, en croissance de 35% en comparaison annuelle (+32% à taux de changes constants).



Il revendique des croissances à deux chiffres dans l'ensemble de ses zones géographiques, canaux de distribution et domaines d'activité, avec notamment des progressions hors effets de changes de 42% en Europe et de 55% dans les Amériques.



Ainsi, sur les neuf premiers mois de son exercice 2021-22, le groupe helvétique a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 51% (+50% à taux de changes constants), performance en amélioration par rapport à celle observée au terme des six premiers mois.



