Richemont : Entouré après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Richemont bondit de 8% à Zurich après la publication, au titre de son premier semestre comptable, d'un résultat net presque multiplié par huit à 1,25 milliard d'euros (+686%) avec une marge opérationnelle de 21,9%, à comparer à 8,3% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe helvétique a progressé de 63% (+65% à taux de change constants) à 8,91 milliards d'euros, niveau supérieur de 20% à celui enregistré avant la pandémie au premier semestre clos le 30 septembre 2019.



'Pour le second semestre, la volatilité devrait persister, notamment en termes d'inflation et de tensions géopolitiques', prévient toutefois son président Johann Rupert, qui 'envisage le reste de l'année avec vigilance et un optimisme prudent'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.