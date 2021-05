Richemont : Entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Richemont s'adjuge plus de 5% à Zurich, entouré après la publication par le groupe de luxe suisse, propriétaire notamment de la marque de montres Cartier, de résultats pour son exercice 2020-21 supérieurs aux attentes, selon Invest Securities.



'Le fait est que la forte croissance des chiffres du quatrième trimestre, à +30% pour les ventes à taux de changes constants, permet de limiter le recul annuel à -5% (-25% au premier semestre)', souligne l'analyste.



'Du côté des performances opérationnelles, le très net rattrapage opéré au second semestre permet de limiter la baisse annuelle de l'EBIT à -3% ou 1,478 milliard d'euros (contre 1,35 milliard attendu) pour un CA de 13,14 milliards (contre 13,04 milliards attendu)', poursuit-il.



