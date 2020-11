Richemont : En forte hausse avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Richemont grimpe de près de 5% à Zurich, sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme certes son opinion 'alléger', mais avec un objectif de cours relevé de 50 à 58 francs suisses, dans le sillage de ses estimations pour le groupe de luxe helvétique.



Le bureau d'études met en avant des semestriels 'bien meilleurs qu'attendu car les ventes et marges chez Cartier/Van Cleef sont reparties très rapidement'. Au-delà d'un ajustement important sur une base 2021 point bas, il relève ses prévisions d'EBIT de 10% en moyenne.



'On reste néanmoins plus de 15% en dessous des derniers cours, qui, portés par un marché et des valeurs de luxe bien orienté(e)s dans la foulée de l'élection américaine, n'ont pas manqué de saluer la bonne performance affichée au premier semestre', nuance-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.