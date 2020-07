Richemont : En forte baisse après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Richemont reste prudent sur ses perspectives cette année, car le groupe a enregistré une baisse de 67% de son bénéfice net en année pleine. Suite à cette annonce, les actions cotées à Zurich sont en baisse de 5%.



La deuxième plus grande entreprise de luxe au monde en termes de capitalisation boursière après LVMH, a déclaré que les fermetures de magasins, le changement d'attitude envers la consommation et le sentiment modéré des consommateurs pèseront sur les résultats de cet exercice.



'Il est impossible de faire des prédictions significatives pour le moment', a indiqué le président Johann Rupert.



La société suisse de produits de luxe a déclaré que le bénéfice net de l'exercice clos le 31 mars était tombé à 931 millions d'euros contre 2,8 milliards d'euros en raison de la non-récurrence d'un gain comptable de 1,4 milliard d'euros sur la réévaluation des actions YNAP.



Le propriétaire de marques telles que Cartier et Van Cleef & Arpels a déclaré avoir enregistré une 'bonne performance des ventes' jusqu'au déclenchement du Covid-19 en janvier, mais a noté que les opérations avaient été fortement affectées par la pandémie au dernier trimestre.



Les ventes du quatrième trimestre ont baissé de 18% à taux de change réels, les ventes en Asie-Pacifique de 36%, y compris Hong Kong et la Chine de 67%.



