Richemont : En chute avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Richemont chute de plus de 5% à Zurich sur fond de propos défavorables de Credit Suisse, qui réitère son opinion 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 71 à 69 francs suisses sur le titre de la maison de luxe helvétique.



Le bureau d'études réduit de 12% sa prévision de profit opérationnel pour 2020, principalement en raison du coronavirus, et de 6% celle pour 2021, du fait d'une faiblesse des ventes de gros ainsi que d'une vision prudente de la croissance de la joaillerie Cartier.



