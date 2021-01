Richemont : Dans le vert après deux analyses

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse profitant de plusieurs analyses positives. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont avec un objectif de cours ajusté de 94,5 à 96,1 francs suisses, ce qui implique un potentiel de progression de 15% pour le titre de la maison de luxe helvétique.



Au lendemain d'un point d'activité, le broker indique penser que 'le chiffre d'affaires du troisième trimestre plus fort que prévu confirme le début d'un retour à une dynamique positive des bénéfices pour Richemont'.



Oddo indique de son côté que les ventes groupe sortent 5% au-dessus du consensus portées par des ventes pour la division Maisons Joaillères en croissance cette fois à double chiffre +14%. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil alléger sur la valeur mais relève son objectif de cours à 68 CHF (contre 64 CHF).



' On est bien au-delà du consensus qui tablait sur une croissance à peu près en ligne avec le T2 fiscal ' estime l'analyste.



' La joaillerie a été la catégorie star des fêtes de fin d'année notamment en Europe (mais aussi en Asie et au Moyen-Orient) où la force de la marque Cartier n'est plus à démontrer ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que les restrictions d'ouvertures des boutiques en Europe seront au moins de la même intensité qu'au T4 et on n'est pas à l'abri de fermetures plus visibles ailleurs (Etats-Unis, Asie). ' De fait les conditions pour l'ensemble du S1 demeurent incertaines '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.