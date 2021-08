Richemont : Changements au sein du Conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Richemont annonce les nominations de Jasmine Whitbread et de Patrick Thomas pour l'élection au Conseil d'administration.



Leurs nominations sont soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'AGA 2021 prévue le 8 septembre 2021. Mme Whitbread et M. Thomas seront tous deux administrateurs non exécutifs et deviendront membres du comité des nominations du conseil d'administration.



Jasmine Whitbread s'intéresse depuis longtemps aux questions ESG. Elle possède une expérience de direction et de gestion dans les domaines du marketing, de la technologie, de la finance, des médias, des télécommunications et des organisations à but non lucratif.



Patrick Thomas apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du luxe. Il a été le premier et le seul dirigeant non familial d'Hermès, où il a occupé le poste de DG et a conduit le développement du groupe de 2003 à 2014, après avoir été pendant huit ans directeur d'exploitation de 1989 à 1997.



