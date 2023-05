Richemont : Bénéfice annuel accru de 60%

(CercleFinance.com) - Richemont fait part d'une augmentation de 60% de son bénéfice des activités poursuivies à 3,91 milliards d'euros sur l'exercice 2022-23, avec un résultat opérationnel en hausse de 34% à 5,03 milliards, conduisant à une marge opérationnelle améliorée à 25,2%.



La maison de luxe suisse a réalisé un chiffre d'affaires record d'un peu moins de 20 milliards d'euros, en hausse de 19% (+14% à changes constants), avec des croissances des ventes dans toutes les régions, canaux de distribution et secteurs d'activité.



Son conseil proposera à l'AGM du 6 septembre de verser un dividende ordinaire de 2,50 francs suisses par action A (et de 0,25 franc par action B), en hausse de 11%, ainsi qu'un dividende spécial d'un franc par action A (et 0,10 franc par action B).



